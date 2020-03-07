الصين: ربع عدد الإصابات الجديدة بكورونا مصدرها خارج البلاد

كشفت بيانات رسمية صينية أن نحو ربع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وكافة المصابين خارج "ووهان"، بؤرة تفشي المرض، تعرضت للعدوى خارج البلاد.

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، السبت، أن معظم هذه الحالات، التي تشمل عدوى تعرض لها مواطنون صينيون في الخارج، كانت في إقليم قانسو في شمال غرب البلاد، ضمن ركاب خضعوا للحجر الصحي بعد وصولهم إلى لانتشو عاصمة الإقليم، على متن رحلات قادمة من إيران، بين الثاني والخامس من الشهر الجاري.

وإلى جانب المخاطر المتنامية بسبب حالات العدوى القادمة من خارج الصين، تواجه جهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد تحديا يتعلق بمحاولة إعادة العمال إلى أماكن عملهم بحلول مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وعاد 78 مليونا من العمال أو نحو 60% من العدد الكلي من عطلة السنة القمرية الجديدة، حتى الآن، إلى الصين.

وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة و99 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و651 شخصا بالفيروس، بما في ذلك 22177 مريضا، (من بينهم 5489 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3070 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 55 ألف و404 شخصا بعد شفائهم".

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، الفيروس بـ"الوباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".