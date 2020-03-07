إيران: إنترنت مجاني للمواطنين ليلزموا منازلهم تفاديا لكورونا‎

أعلن وزير الاتصال الإيراني، جواد آذري جهرمي، أن بلاده ستمنح باقة إنترنت مجانية للمشتركين من أجل البقاء في منازلهم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وقال جهرمي في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر، اليوم السبت،" طلبت من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت (المنزلي)، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها، اعتبارا من غد الأحد".

«اینترنت رایگان عرضه کنید».

این درخواستی است که بسیاری از شما از وزارت ارتباطات داشته‌اید.

امروز از ارائه کنندگان خدمات «اینترنت ثابت» درخواست کردیم که از فردا تا پایان سالجاری، برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته ۱۰۰گیگابایتی فعال کنند.

تجمع‌کمتر، پیشگیری بیشتر#کرونا — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) March 7, 2020

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات في العاصمة طهران بلغ حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قم إلى 668".