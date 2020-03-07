طالبان تكذب معلومات المخابرات الأمريكية حول عدم نية الحركة تنفيذ اتفاق السلام

كذبت حركة طالبان الأفغانية معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة ليس لديها نية لتحقيق اتفاق السلام مع واشنطن.

موسكو – سبوتنيك. وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، اليوم السبت، إن حركة طالبان تدحض معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة لا تنوي الالتزام باتفاقية السلام مع واشنطن.

ويوم الجمعة، ذكرت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الحكومة جمعت "معلومات استخبارية مقنعة" تثبت أن حركة طالبان لم تكن تنوي تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في الدوحة في قطر الأسبوع الماضي.

وقال شاهين "ننفي بشكل قاطع تصريحات المخابرات الأمريكية لشبكة إن بي سي نيوز بأن طالبان لا تنوي الالتزام بالاتفاقية. العملية تسير على ما يرام حتى الآن، ولا يمكن تأكيد مثل هذه التعليقات من المسؤولين الأمريكيين".

BREAKING: The US and Taliban have signed a historic peace deal, in which the US has agreed to withdraw all troops from Afghanistan within 14 months.



For more on this breaking story, head here: https://t.co/b5RzwRuX8l pic.twitter.com/v6pPxsJwk2 — Sky News (@SkyNews) February 29, 2020

وينص اتفاق السلام، من بين أمور أخرى، على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية على مدى الأشهر الأربعة عشر المقبلة مقابل ضمانات بعدم تحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وتتوخى الصفقة أيضًا بدء محادثات بين الأفغان في 10 مارس/ آذار بالنظر إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان بحلول ذلك الوقت.

ومع ذلك قال الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد فترة وجيزة إن كابول لم تلتزم مطلقًا بالإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء كشرط مسبق للمحادثات، بل جزء منهم.