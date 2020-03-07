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    فيروس كورونا - تفتان، إيران فبراير 2020

    سفارة إيران لدى بلجيكا تعلن ترحيبها بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا

    © AFP 2020 / Banaras Khan
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    أصدرت السفارة الإيرانية في بروكسل، اليوم السبت، بيانا أعلنت فيه ترحيبها بالتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

    وأشارت السفارة، بحسب وكالة "إرنا"، إلى ما أسمته "الحظر اللا إنساني ضد البلاد"، معلنة ترحيبها بأنواع التعاون والمشاركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران.

    فيروس كورونا - تفتان، إيران فبراير 2020
    © AFP 2020 / Banaras Khan
    ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 145 والإصابات إلى 5823
    وقدمت السفارة الشكر لبلجيكا على المساعدات الطبية والعلاجية التي وصلت البلاد حتى الآن.

    وذكرت أن "الأطباء والكوادر الطبية والصحية في إيران ورغم الظروف الناجمة عن الحظر اللا إنساني الراهن يقفون اليوم في الخط الأمامي لمكافحة هذا الفيروس".

    وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

    وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669".

    وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

    وأشار إلى أن "عدد الإصابات في العاصمة طهران بلغ حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قم إلى 668".

     يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

    ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.

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    الكلمات الدلالية:
    بلجيكا, أخبار إيران, فيروس كورونا
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