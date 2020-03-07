الأمم المتحدة تؤجل اجتماعا للمناخ في إفريقيا بسبب "كورونا"

أعلنت الأمم المتحدة، تأجيل اجتماع مقرر بشأن المناخ في إفريقيا في أواخر أبريل/ نيسان المقبل، وسط تنامي المخاوف من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"التركية، فإن سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، أكدت في بيان أن اجتماع "أسبوع المناخ الإقليمي 2020" المقرر عقده في أوغندا سيؤجل بناء على نصيحة إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن".

وأضافت: "سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وبالتعاون مع باقي الشركاء قررت تأجيل أسبوع المناخ الخاص بإفريقيا لضمان سلامة جميع المشاركين، في ضوء تفشي فيروس كورونا ".

وجاء في البيان أيضا أن "أوغندا ستظل الدولة المضيفة، وستظل الترتيبات كما هي لضمان أفضل نتائج للاجتماع".

وكان من المقرر انعقاد الاجتماع الذي يشمل عدة فعاليات ويستمر لـ5 أيام، في العاصمة الأوغندية كامبالا، أواخر أبريل، وفق البيان، الذي أكد أن السكرتارية ستقرر موعد انعقاده لاحقا.

ويتيح الأسبوع الإقليمي للمناخ للأفراد والمنظمات أن تستلهم وتشارك في الحشد الذي نتج عن اتفاق باريس العالمي للمناخ.