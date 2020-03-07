تسجيل
18:11 GMT07 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    برج آزادي في طهران

    رغم تفعيل آلية فض النزاع... هل تحاول بريطانيا تحسين علاقاتها مع إيران؟

    © Fotolia / Curioso Photography
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104434/89/1044348921.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003071044799043-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    بعد أيام من اجتماع فيينا "4+1" حول الاتفاق النووي، أعربت بريطانيا عن رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية مع إيران، وذلك بعد فترة قليلة لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

    ورغم تفعيل بريطانيا آلية فض النزاع ضد إيران، بالمشاركة مع فرنسا وألمانيا، جاء التوجه الأخير على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقًا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

    وقالت الوكالة إن المتحدث الذي طلب عدم كشف اسمه، ردا على سؤال مكتوب لإرنا، أشار إلى مواقف حكومة بوريس جونسون بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا وايران والاتفاق النووي واختلاف السياسة الخارجية للندن وواشنطن تجاه إيران.

    وفي ظل ما يبدو من تقارب بين ترامب وجنسون، بات من الضروري الوقوف على السبب الذي قد يدفع بريطانيا لتوطيد علاقاتها مع إيران، ومدى إمكانية قبول طهران الأمر.

    الجيش الإسرائيلي - نشر القبة الحديدية بالقرب من سديروت جنوب إسرائيل، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    وزير خارجية بريطانيا الأسبق: إسرائيل صدرت أسلحة بملياري دولار إلى إيران
    تقارب بريطاني

    وأشار المتحدث باسم جونسون، إلى شحنة المساعدات الطبية لإيران من قبل الدول الأوروبية الثلاث لمواجهة كورونا، معتبرا أن التعاون بخصوص مواجهة تفشي كورونا يظهر أننا ملتزمون بالعمل معا في القضايا التي تثير لدينا قلقا مشتركا.

    وقال إن قرار إيران الأخير بتخفيض التزاماتها قد أثار قلقا كبيرا بالنسبة لنا، مضيفا أن الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق ترغب بحل الاختلافات زاعما أن هدفها هو الحفاظ على الاتفاق النووي قدر الإمكان وإيجاد حل دبلوماسي عن طريق التعاون مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران.

    وبشأن احتمال تنسيق لندن وواشنطن سياسيا ضد إيران بما يخالف سياسة الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث البريطاني أن السياسة الخارجية لبريطانيا لا تقوم على الاختيار بين أمريكا والاتحاد الأوروبي أو غيرهما وإنما تقوم على أساس المصالح الوطنية.

    وأشار إلى أن هناك خلافًا بين أمريكا وبريطانيا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، موضحا أن لندن أعلنت مرارًا أسفها لخروج أمريكا من الاتفاق، لكنه أضاف وطبقا لما أوضحه رئيس الوزراء جونسون: إذا تمكنا في المستقبل أن نتوصل إلى اتفاق أفضل تدعمه أمريكا فإن من الطبيعي أننا سنتحرك بهذا الاتجاه.

    وحول سؤال عما إذا كانت بريطانيا قامت بمحاولات لثني أمريكا عن إجراء حظر الدواء على إيران، قال لقد أعلنا مرارا أننا نعارض سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران، كما أن حكومة بريطانيا والى جانب شركائها الدوليين تحاول توسيع الية إينستكس لإزالة بعض القيود عن التعامل المالي والتجاري مع إيران، وفقا لوكالة إيرنا.

    جيرمي هانت
    © REUTERS / Hannah Mckay
    وزير خارجية بريطانيا: إيران تجاوزت الأعراف الدولية ويجب محاسبتها
    ضوء أخضر أمريكي

    من جانبه قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "مثل هذه الأخبار قد تكون بعيدة عن المصداقية، في ظل عدم ذكر اسم المتحدث باسم رئيس الوزارء، خاصة وأن بريطانيا إذا أرادت إعلان موقفها أو تقاربها من أي دولة تتحدث للعالم مباشرة".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بريطانيا كانت تمثل الصقور في الاتحاد الأوروبي قبل خروجها منه، وكانت تميل للسياسة الحازمة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية بفرض العقوبات، وكان في بعض الأحيان تفضل اللجوء لحرب عسكرية من أجل ردع إيران".

    وتابع: "هذه الأخبار ليست لديها أي مصداقية، بروبجندا يمكن للنظام الإيراني أن يروج لها مستغلًا فكرة البريكست وفك الارتباط السياسي بين الاتحاد ولندن، ولا أحد يتصور أن بريطانيا ستتخذ قرارات استراتيجية مخالفة للموقف الأوروبي".

    واستطرد: "جونسون كان من بين اللذين تحدثوا من قبل عن إمكانية التوصل لصفقة بين الإيرانيين والمجموعة الدولية يطلق عليها صفقة دونالد ترامب، فيها من التنازلات الإيرانية بطريقة غير مسبوقة".

    وأكمل: "كيف يمكن لدبلوماسي كان يتصدر الأدوار الأولى في الحزم واللغة الصارمة مع إيران، أن يكون من بين الدول الأولى التي تريد تغيير علاقاتها مع إيران، أعتقد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مجرد تكهنات وسوء فهم ربما، أو في خانة البروباغندا التي يقوم بها النظام".

    نيبينزيا
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    روسيا: إطلاق آلية فض النزاع مع إيران قد يؤدي إلى انهيار الصفقة النووية
    وأنهى حديثه قائلًا: "أعتقد أن بريطانيا في عهد بوريس جونسون لا يمكن أن تتخذ أي قرار استراتيجي تجاه أي ملف دولي خصوصا إذا كان بقوة وحساسية الملف النووي بدون ضوء أخضر من أمريكا".

    شروط إيرانية

    عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني قال إن "إيران تسعى لتقريب علاقاتها مع جميع دول العالم، وفي حال أرادت بريطانيا تحسين علاقاتها فإن القيادة في طهران ستكون مرحلة بذلك".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك شروط يجب على بريطانيا القيام بها لتحسين علاقاتها مع إيران أهمها تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالاتفاق النووي، ووقتها لن تمانع إيران في ذلك".

    وأكد المحلل السياسي الإيراني أن "لندن عليها التخلي عن وجهة النظر الأمريكية، وألا تلتزم بالعقوبات المفروضة أو بسياسات ترامب التي يتبعها تجاه طهران".

    وتابع: "عليها أن تكون ذاتها ويكون هناك سياسة مستقلة وواضحة لبريطانيا في تعامها مع إيران، أما إذا ظلت تلتزم بقرارات واشنطن فلا أتصور أن يكون هناك أي تقارب، أو حلحلة في ملف علاقات الدولتين".

    إنستكس وآلية فض النزاع

    بوريس جونسون
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    جونسون: ليحل "اتفاق ترامب" محل الاتفاق النووي مع إيران
    وذكر البيان الختامي لاجتماع "4+1" بفيينا، الذي عقد منتصف الشهر الماضي، وشارك به ممثلون عن الصين، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيران، ترحيب المشاركون بالتطورات الإيجابية في آلية "انستكس"، وإضافة أربع دول أوروبية كمساهمين جدد، مع الاعتراف بأهمية مواصلة تعزيز الأداة".

    كما أعرب المشاركون عن "القلق العميق فيما يتعلق بتأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران".

    وأكد المشاركون مجددًا على "أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي"، مذكرين أنه "عنصرًا أساسيًا في لعدم الانتشار النووي"، مرحبين بالجهود التي يبذلها المشاركين من مجموعة أراك، من هونغ كونغ، والتي تقدم العديد من الخدمات التجارية من استيراد وتصدير وغيرها.

    كما أعرب المشاركون عن تضامنهم مع كلا من إيران والصين، إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد، "ومع جميع البلدان المتضررة من انتشار الفيروس، وعلى وجه الخصوص الجهود التي تذلها هونغ كونغ في التصدي لهذا التهديد الصحي الخطير."

    ويذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا فعلوا آلية فض النزاعات، وهي بند من بنود الاتفاق النووي، وذلك بعبد إعلان إيران في الشهر الماضي عن تقليص التزاماتها النووية، وإلغائها جميع القيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم.

    انظر أيضا:

    وزير خارجية بريطانيا الأسبق: إسرائيل صدرت أسلحة بملياري دولار إلى إيران
    رغم توتر العلاقات بين طهران والغرب... ولي عهد بريطانيا: أرغب في زيارة إيران
    وزير خارجية بريطانيا: إيران تجاوزت الأعراف الدولية ويجب محاسبتها
    وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت كي تنخرط إيران في الدبلوماسية
    فرنسا وبريطانيا وألمانيا تقرر تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الاتفاق النووي, ترامب, بوريس جونسون, بريطانيا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مضيفات الطيران ينزلن سلم طائرة الركاب المخصصة للرحلات طويلة المدى أيرباص A350-900 التابعة لشركة الطيران آيروفلوت الروسية، 4 مارس 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب يوقع قرارا بتخصيص 8 مليارات دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا
    هبوط سوق الأسهم الأمريكي بسب مكافحة "كورونا"
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي
    تفاصيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك