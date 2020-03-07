ارتفاع وفيات إيطاليا من فيروس كورونا إلى 233 حالة

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مفوض الحماية المدنية، أنغيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، حسبما أفادت قناة "تي جي 24"، بـ"وصول حالات الإصابة إلى 5061، بزيادة 1145 حالة منذ الأمس، فيما زادت الوفيات إلى 36 حالة لتصل إلى 233 حالة".

وأضاف أن المستشفيات تضم حاليا 2561 حالة تحمل أعراض المرض، منها 567 بالرعاية المركزة، كما يخضع 1843 للعزل المنزلي.

وأمرت الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.