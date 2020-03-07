فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد لـ 16 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 16 حالة بالإضافة لارتفاع عدد المصابين ليتجاوز 900 حالة.

باريس - سبوتنيك. وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي: "سجلنا سبع حالات وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد مجمل الوفيات لـ16 حالة".

وأضاف: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا 336 حالة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إلى 949".

وأردف سالومون قائلا: "45 شخصا من المصابين حالتهم خطرة".

واعتبر سالومون أن "انتشار الفيروس ما زال في المرحلة الثانية ولم ينتقل بعد للمرحلة الثالثة"، وهي آخر مرحلة وأكثرها خطورة، مؤكداً على قيام السلطات بكافة الجهود للحد من انتشار الفيروس.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.