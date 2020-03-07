زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزر ماديرا البرتغالية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير/ شباط.

وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.