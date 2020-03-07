زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر ماديرا البرتغالية

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.
M6.0 #earthquake (#terramoto) strikes 55 km S of #Funchal (#Portugal) 28 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/G0vd5EojHm— EMSC (@LastQuake) March 7, 2020
وضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير/ شباط.
وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.
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