الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع تويتر: "في وقت متأخر بعد ظهر هذا اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا".

Late this afternoon, testing at the Public Health Lab at the DC Department of Forensic Sciences yielded its first presumptive positive coronavirus (COVID-19) case. Join me live at 7:30 p.m. for a briefing at the John A. Wilson Building. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) March 7, 2020

ولم تحدد باوزر، هوية الشخص الشخص المصاب بالفيروس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".