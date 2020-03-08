اليونان: 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 66 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان، "إن معظم الحالات لأشخاص زاروا في إسرائيل ومصر. وعادوا إلى اليونان يوم 27 من الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "معظم الحالات معزولة في منازلها وإن 22 حالة في المستشفى وحالتهم مستقرة".

هذا وأعلنت اليونان أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 26 فبراير/شباط الماضي.

هذا ويسعى العالم جاهدا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح والتفشي متسببا بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.