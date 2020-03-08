وزارة الدفاع الأمريكية: إصابة جندي بقوات "المارينز" بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم السبت إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية بفيروس كورونا، ليصبح ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أمريكي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تغريدة عبر "تويتر" إن التحاليل الطبية أثبتت أحد جنود مشاة البحرية (المارينز) بعد عودته من السفر للخارج.

وأضاف المتحدث إن "الجندي كان قد عاد في الآونة الأخيرة من الخارج حيث كان في مهمة رسمية. وتم إبلاغ (وزير الدفاع مارك) إسبر والبيت الأبيض".

A U.S Marine assigned to Fort Belvoir, VA tested positive today for COVID-19 and is currently being treated at Fort Belvoir Community Hospital. The Marine recently returned from overseas where he was on official business. Secretary Esper and the White House have been briefed. — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) March 7, 2020

والعسكريان الآخران اللذان تأكد إصابتهما بالفيروس موجودان في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا المستجد.

وأعد رؤساء الأركان المشتركة مرسوم ينص على أنه على القيادة الشمالية للولايات المتحدة اتخاذ خطوات للتحضر لوباء فيروس كورونا المحتمل، واعتمد المرسوم وزير الدفاع مارك إسبر.