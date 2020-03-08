مقتل 4 أشخاص في انهيار حجر صحي من فيروس "كورونا"... فيديو

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في أعقاب انهيار فندق، كان يستخدم كمرفق للحجر الصحي من فيروس كورونا، بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان شرقي الصين

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد في بيان إن رجال الإنقاذ تمكنوا اخراج 42 شخصا من تحت الأنقاض، من بين 71 شخصا كانوا محاصرين في الفندق المنهار، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وأضافت الوزارة إن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما أصيب خمسة منهم بإصابات ما بين حرجة أو خطيرة، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار من الفندق أثناء الانهيار.

All-out efforts are being carried out for the rescue at the hotel that collapsed in #Quanzhou to minimize casualties and prevent secondary accidents. Authorities also urged that a probe should be launched to investigate the cause for the collapse. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/fkdk16ErrF — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

وتم تحويل الفندق إلى منشأة للحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس المؤكدين.

وتُظهر مقاطع مصورة عمال الإنقاذ يبحثون في حطام المبنى المنهار، بمقاطعة فوجيان، جنوبي البلاد.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9 — Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020

وكانت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ويسعى العالم جاهدا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح والتفشي متسببا بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.