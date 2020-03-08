دعوات "موازية" لحفلي تنصيب بين المتنافسين على الرئاسة في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم المرشح الأفغاني للرئاسة، عبد الله عبد الله، يوم أمس السبت إنه وجه دعوات لحضور مراسم أداء اليمين الدستوري يوم الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة "رويترز" تصريحات فريدون خوازون المتحدث باسم عبد الله الذي قال: "أرسلنا الدعوة إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة"، في إشارة إلى الدعوات لحضور حفل التنصيب المقرر إجرائه في كابول صباح الاثنين في ذات الوقت المحدد لحفل تنصيب غني.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فبراير/ شباط فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/ أيلول، لكن عبد الله أعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.

وقال دبلوماسي أُبلغت سفارة بلاده في كابول بأنها ستتلقى دعوة لحضور حفل تنصيب عبد الله "هذا نذير شؤم لعملية السلام".

وأضاف أن الدبلوماسيين من مختلف البلدان يتواصلون حاليا مع بعضهم البعض، عبر الهاتف والرسائل، لمعرفة خطط بلادهم للتعامل مع هذا الموقف.

وقال الدبلوماسي إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد يجري محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط لحل قبل يوم الاثنين المقبل.