سلوفينيا تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا، يوم أمس السبت، إلغاء كل المناسبات العامة التي تقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزارة الصحة السلوفينية التي أشارت إلى أن هذا الحظر سيظل ساريا ما دام خطر انتشار الفيروس مستمرا.

وأكدت سلوفينيا حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا وأجرت اختبارات لنحو 800 شخص، وتم تأكيد أول حالة إصابة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب وزارة الصحة فإن معظم المصابين كانوا قد سافروا إلى إيطاليا المجاورة قبل إجراء تحاليل طبية لهم ونصحت وزارة الخارجية في سلوفينيا، يوم الجمعة، كل المواطنين إعادة النظر في خططهم للسفر وتأجيل السفر غير الملح للخارج.

وقالت وزارة الصحة إنه لا يوجد أحد من المصابين بكورونا حالته خطيرة.