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    فيروس كورونا- روسيا

    7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

    © Sputnik . Илья Питалев
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    فيروس كورونا (224)
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    "افتقد وجهي"، كلمات سبق وصرح بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشير إلى الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البيت الأبيض، لتجنب إصابة الرئيس الأمريكي بعدوى كورونا.

    وتشير التقارير والأبحاث العالمية، إلى أن عادة "مسح الوجه"، أحد أخطر العادات التي يمكن أن تكون سببا في نقل عدوى فيروس "كورونا" الجديد.

    كلب يرتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، 11 فبراير 2020
    © Depositphotos / KaterinaKlio
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    ونشر موقع "8 دايز" تقرير يقدم فيه مجموعة من النصائح، التي يمكن من خلالها التخلص من عادة "مسح الوجه".

    وقال الموقع إن عادة "فرك العين" أو "حفر الأنف" أو حتى "مسح الوجه"، هي من العادات الرئيسية التي يمكن أن تكون سببا في نقل عدوى كورونا بسرعة كبيرة.

    ولفت التقرير إلى أن إحصائية أظهرت أن الناس يمسحون على وجوههم 3 آلاف مرة في اليوم الواحد، وهو ما يجعله عرضة 3 آلاف مرة للإصابة بعدوى "كورونا".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

    وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

    وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

    ​وجاءت النصائح السبعة التي يقدمها التقرير للتخلص من عادة "مسح الوجه"، على النحو التالي:

    1- اجعل يديك مشغولة

    إذا كنت تستخدم يديك باستمرار فلن تتمكن من مسح الوجه أو ملامسته، بمعنى أن الكتابة على الكمبيوتر الخاص بك يجعلك تبقي يديك على لوحة المفاتيح ولن تلتفت إلى عادة "مسح الوجه"، ونفس الأمر في الاجتماعات يمكنك أن تستخدم "كرة ضغط" مثلا لتبقي يديك مشغولة باستمرار.

    2- مكياج أو واقي شمس أو مرطب

    كشفت الدراسات أن عند استخدام الشخص، رجل أو امرأة للمكياج أو واقي الشمس أو المرطبات أو حتى الغسول المعطر على وجهه، تكون ظاهرة "مسح الوجه" أقل بكثير.

    كما أن جعل اليد رطبة باستمرار باستخدام كريم اليدين أو غسول اليدين "رائحته" تذكرك دوما بأنه لا يمكنك أن تمسح وجهك بها.

    3- المناديل المعقمة

    تعاني من حكة وتشعر أنك تحتاج بشدة لفرك عينيك، يمكنك استخدام مناديل معقمة وتعامل مع الحكة عن طريقها، ثم تخلص من المنديل بعد ذلك.

    4- أسباب المسح

    حدد الأسباب التي تجعلك دوما تحرص على مسح وجهك، وحاول أن تجد طرق لإصلاح تلك الأسباب، مثل أن تكون عينيك متعبة أو ملتهبة عن طريق قطرات العين، مثل أن تستخدم مرطب إذا كانت بشرتك جافة، مثل أن تستخدم أداة لجعل شعرك لا ينسال على وجهك، عدم استخدام طلاء أظافر حتى لا تلجأ لظاهرة قضم الأظافر.

    5- استعن بصديق

    استعن دوما بصديق مقرب منك أو فرد من العائلة أن يخبرك عندما تمسح على وجهك وأن يكون بمثابة منبه لك بضرورة عدم مسح وجهك، وأن يجعلك مثلا تدفع "غرامة" كعقوبة فكاهية حتى لا تمسح على وجهك.

    6- تطبيق أو منبه

    استخدم تطبيق ذكي أو منبه في حاسب إلكتروني، يذكرك كل 15 دقيقة بضرورة ألا تمسح على وجهك.

    7- توقف عن التفكير

    توقف عن التفكير في ضرورة عدم مسح وجهك، لأن هذا سيجعلك تمسح وجهك، لأنه لو عقلك ظل يذكرك كل 3 ثوان بضرورة إبقاء أصابعك بعيدا عن عينيك أو أنفك أو فمك، فسينتهي بك المطاف إلى أن تذهب يدك إليهم.

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    فيروس كورونا (224)

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