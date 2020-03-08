ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 25 حالة

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 25 حالة، بعد الإعلان عن أربع حالات جديدة، مساء أمس، السبت.

קורונה בישראל: קיים צפי לעשרות אלפי בני אדם שייכנסו לבידוד בית בימים הקרובים. כעת כ-10,000 נמצאים בבידוד. 200 מיטות מוכנות בבתי חולים ברחבי הארץ לקליטת חולי קורונה

הדיווח של @kettydor ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/BCmbLumIn1 — כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2020

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى عشرات الآلاف، وأنه لا يمكن منع إصابة المزيد، لأن إسرائيل أمام وباء خطير، وبأن تقديراتهم تؤكد ذلك، كما أنه من 80-90 % من هؤلاء سيعالجون في منازلهم، وعمل عزل صحي عليهم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خضوع حوالي 10 آلاف للعزل الصحي المنزلي، في حين يتواجد 200 سرير فقط في المستشفيات لاستقبال الحالات المؤكدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أن سائحا فرنسيا تم تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس، حتى الثامنة من مساء الجمعة.

ونوهت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى "تسجيل إصابة خمسة إسرائيليين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن عادوا من زيورخ ومدريد، والنمسا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.