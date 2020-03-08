كورونا يتسلل إلى البيت الأبيض "أمام" الرئيس ترامب

أعلن منظمو مؤتمر العمل السياسي الخاص بحزب المحافظين الأمريكي، والذي حضره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابة أحد الأعضاء الذين حضروا المؤتمر بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان للجنة المنظمة نشرته على "تويتر"، أكد اتحاد المحافظين الأمريكيين، أن أحد الحاضرين في المؤتمر "CPAC" ثبتت إصابته بالفيروس التاجي، وقام مستشفى نيوجرسي بفحص المريض، وأكدت إصابته. ونوه البيان إلى أن المصاب تحت الحجر الصحي، ويتم متابعة وضعه بدقة من قبل الفرق الطبية المختصة.

Important Health Notification for CPAC 2020 participants and attendees. pic.twitter.com/NtahNO8st3 — ACU (@ACUConservative) March 7, 2020

وحضر المؤتمر، الذي عقد نهاية الشهر الماضي في "ناشيونال هاربور" خارج العاصمة واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، وشخصيات سياسية وحزبية رفيعة أخرى.

وأشار البيان التابع للجنة حماية الصحفيين، إلى أن المصاب لم يتفاعل مع الحضور، ولم يشارك في أحداث القاعة الرئيسية مشيرا إلى أن "إدراة ترامب تدرك الموقف".

وعلق الكثير من الأمريكيين على الخبر، مشيرين إلى أن الشخص المصاب التقى الكثير من السؤولين الأمريكيين، وصافح الرئيس ترامب في اليوم الأخير.

“ACU chairman Matt Schlapp told the Washington Post on Saturday he did interact with the infected at the event. The precise chronology could not be learned, but Schlapp did shake Trump’s hand on the stage with Trump at the last day of the conference.”https://t.co/EwlAYW4qJM — drauger12 (@RealDrAug) March 8, 2020

وأعلنت السلطات الأمريكية، أمس السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت موريل باوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر حسابها بموقع "تويتر": "في وقت متأخر بعد ظهر هذا اليوم، أسفرت الاختبارات في مختبر الصحة العامة في قسم علوم الطب الشرعي في العاصمة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا".

وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء الثلاثاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".