كوريا الجنوبية تعلن 179 إصابة جديدة بكورونا ووتيرة الإصابة تتباطأ

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 272 حالة.

كما يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في كوريا الجنوبية إلى 7313، وهو أكبر عدد في أي دولة غير الصين، وذلك بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وهذه الزيادة اليومية هي الأدنى خلال أسبوع على الأقل.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن" اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد أنه منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد أصيب 80 ألفا و 695 شخصاً بالفيروس، بما في ذلك 20533 مريضا، (من بينهم 5264 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3097 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 57 ألف و 65 شخصا بعد شفائهم".

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات، وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.