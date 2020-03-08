ارتفاع عدد قتلى انهيار فندق استخدم للحجر الصحي في الصين

قالت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إن عشرة أشخاص قتلوا في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو، وهو مبنى قالت وسائل إعلام رسمية إنه كان يستخدم لوضع أشخاص تحت الملاحظة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وبدأ الفندق في الانهيار مساء أمس السبت، وحتى الساعة 1600 مساء بتوقيت بكين اليوم الأحد، انتشلت السلطات 48 شخصا من تحت أنقاض المبنى المنهار وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأضافت أن عشرة منهم لقوا حتفهم بينما يتلقى الباقون العلاج في المستشفيات، وفقا لوكالة "رويترز".

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3 — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن الشرطة احتجزت مالك المبنى المنهار بسبب القيام بأعمال ديكور فيه.

49 people have been rescued as of 8:20 am Sunday (Beijing Time) after a hotel building collapsed in E China's #Fujian Province Saturday evening https://t.co/vPVXSQSs3d pic.twitter.com/fRjhfxshBf — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) March 8, 2020

وحسب الوكالة "كان اثنان من محلات السوبر ماركت في الطابق الأول يخضعان لإعادة التصميم عندما وقع الحادث، وتم الإبلاغ عن تشوه إحدى الدعامات قبل دقائق قليلة من الانهيار، وفقًا لما قاله تشانغ يي، مدير مكتب الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الحي".