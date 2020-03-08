بلغاريا تسجل أول 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا، اليوم الأحد، أول 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز"، صباح اليوم، الأحد، عن تودور كانتاردتشييف، رئيس المركز الوطني البلغاري للأمراض المعدية والطفيلية، أن التحاليل أكدت إصابة رجلين من مدينة بليفين الشمالية.

وأكد كانتاردتشييف إصابة امرأتين من مدينة جابروفو، بوسط بلغاريا بفيروس كورونا بعد إجراء فحوص على نطاق واسع.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".