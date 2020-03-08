إسرائيل تشهد ظاهرة هي الأولى من نوعها

سجلت إسرائيل ظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخها، منذ العام 1948.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الأحد، أنه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، سجلت انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة، رقم 23، والتي أجريت الاثنين الماضي، ارتفاع في عدد النساء اللاتي انضممن إلى الكنيست.

דוח: מספר הנבחרות לכנסת ה-23 - הגבוה ביותר מאז קום המדינה • @akivanovick עם הפרטים המלאים >> https://t.co/fQ1BO4FRYF



(צילום: לע"מ) pic.twitter.com/dUlJRwZpK0 — חדשות 13 (@newsisrael13) March 8, 2020

وذكرت القناة العبرية أن عدد النساء اللاتي دخلن إلى الكنيست الأخير وصل إلى 30، وهو رقم يعادل 25 % من أعضاء الكنيست الـ120 عضوا.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن 30 عضوة كنيست هو الرقم الأعلى في تاريخ الكنيست منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23:

1. הליכוד - 36

2. כחול לבן - 33

3. הרשימה המשותפת - 15

4. ש"ס - 9

5. יהדות התורה - 7

6. ישראל ביתנו - 7

7. העבודה-גשר-מרצ - 7

7. ימינה - 6



התוצאות לא רשמיות ויוגשו בשבוע הבא באופן רשמי לנשיא @ruvirivlin — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 5, 2020

وجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 23، التي أجريت في الثاني من الشهر الجاري، كالتالي من حيث عدد مقاعد الكنيست الـ120:

1- الليكود 36

2- أزرق أبيض 33

3- القائمة المشتركة 15

4- شاس 9

5- يهودت هتوراه 7

6- يسرائيل بيتنو 7

7- العمل - جيشر - ميرتس 7

8- يمينا 6