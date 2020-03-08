الأمن الإيراني يقضي على جماعة إرهابية حاولت تفجير قنبلة شرقي البلاد

ألقت قوات الأمن الإيراني، اليوم الأحد، القبض على شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية حاولت تفجير قنبلة تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان، شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية: "تم القضاء على مجموعة مرتبطة بجماعة إرهابية قبل قيامها بتفجير قنبلة تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان، وإحباط عملية التفجير بشكل كامل".

وأضافت، "تم إلقاء القبض على شخصين من المجموعة بعد إصابتهما بجروح أثناء الاشتباك معهم".

وكانت إيران، أعلنت إصابة قائد الأمن الداخلي في مدينة زابل العقيد ثمرة إبراهيمي خلال دورية استطلاع كان يقوم بها في المدينة.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري لوكالة "فارس" الإيرانية إن البراهيمي أصيب بالرصاص خلال تنفيذ مهام عمله، مضيفا أن الإبراهيمي نقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، مشيرا إلى استقرار حالته الصحية.