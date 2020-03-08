إصابة رئيس منطقة بييمونتي الإيطالية بفيروس كورونا

قالت الإذاعة الحكومية الإيطالية، اليوم الأحد، إن رئيس إقليم بييمونتي الإيطالي، ألبرتو سيريو، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ليصبح ثاني رئيس إقليمي يصاب بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

وكانت بييمونتي، التي تتمركز في مدينة تورينو الشمالية، رابع أكثر المناطق تضررا في إيطاليا بانتشار فيروس كورونا، الذي بدأ الشهر الماضي.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، نيكولا زينجاريتي، قد أعلن أمس السبت، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر زينجاريتي شريط مصور على "فيسبوك"، قال فيه "أنا أيضا مصاب بفيروس كورونا"، مضيفا أنه عُزل في المنزل وأن جميع الأشخاص الذين كان على اتصال بهم في الأيام الأخيرة يتم فحصهم، وأنهم بخير.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من الوباء في أوروبا، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 197 حالة يوم الجمعة.

وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح لمكافحة انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.