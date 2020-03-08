لمنع انتخابات رابعة… هل ينضم ليبرمان لحكومة نتنياهو الجديدة؟

طرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم، الأحد، شروطه للانضمام إلى حكومة إسرائيلية جديدة.

ولم يحدد الزعيم اليميني الإسرائيلي وجته المقبلة، سواء مع الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، أو مع رئيس حكومة تسيير الأعمال رئيس حزب "الليكود" الحاكم، بنيامين نتنياهو.

ونشر ليبرمان، على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صباح اليوم، الأحد، 5 شروطه النهائية للانضمام لأي حكومة، أهمها رفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين.

واشترط رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" إلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، فضلا عن إتاحة الزواج المدني للجميع.

ومن بين الشروط الخمسة الأخرى، تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديم بالتجنيد، والسماح باعتناق الديانة اليهودية في المحاكم الشرعية اليهودية.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23:

1. הליכוד - 36

2. כחול לבן - 33

3. הרשימה המשותפת - 15

4. ש"ס - 9

5. יהדות התורה - 7

6. ישראל ביתנו - 7

7. העבודה-גשר-מרצ - 7

7. ימינה - 6



התוצאות לא רשמיות ויוגשו בשבוע הבא באופן רשמי לנשיא @ruvirivlin — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 5, 2020

ويشار إلى أن حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، حصل على 7 مقاعد في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت الاثنين الماضي. ويعتبر ليبرمان حجر الزاوية في تشكيل أي حكومة إسرائيلية جديدة.

فمعسكر اليمين بزعامة نتنياهو في جعبته 58 مقعدا، في حين يضم غانتس، في قائمته 55 مقعدا، أي أن أي منهما يحتاج إلى ليبرمان لتخطي حاجز الـ 61 مقعدا، المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة.