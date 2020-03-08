بنغلاديش تعلن أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا

أكد معهد علم الأوبئة ومكافحة الأمراض والبحوث في بنغلاديش، اليوم الأحد، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال ميرجدي سابرينا، مدير المعهد للصحفيين، إن المصابين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما وعاد اثنان منهم من إيطاليا مؤخرا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن فيروس " كورونا " المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.