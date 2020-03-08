إيران تؤسس لجنة وطنية لأبحاث فيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تأسيس لجنة وطنية خاصة بأبحاث فيروس كورونا المستجد، وذلك مع زيادة انتشار المرض في البلاد ووصول حالات الوفاة إلى 194.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن دائرة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية أعلنت تأسيس وتدشين لجنة أبحاث فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بهدف التوجيه المركز والهادف لتشخيص ومكافحة الفيروس.

وأشارت إلى أن منظومة أبحاث "كابير" أوضحت للمؤسسة الوطنية لأبحاث العلوم الطبية الإيرانية أن الاجتماع الأول للجنة سيعقد يوم غد الاثنين بحضور 18 من الباحثين والمعنيين بمجال الأبحاث والتكنولوجيا في المستويين الجامعي والوطني.

وأوردت دائرة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة عن تخصيص اعتمادات مالية لدعم الأبحاث المتعلقة بهذا الفيروس في الجامعات الواقعة في المناطق الأكثر انتشارا للفيروس، وتحظى في الوقت ذاته ببنية تحتية مادية وبشرية لإجراء الأبحاث ذات الصلة بهذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194، بعد وفاة 49 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد جهانبور "تعافت 2440 حالة إصابة مؤكدة من فيروس "كورونا" حتى اليوم"، مشيرا إلى أن 100 بلد أصيب بفيروس كورونا.

وطالب المتحدث باسم الصحة الإيرانية بتقليل الزيارة إلى مدينة مشهد المقدسة، داعيا المواطنين أن ينتبهوا بأن محافظات فارس وأصفهان والمحافظات الشمالية لن تستقبل أي مسافر.