منظمة الصحة العالمية تشيد "بالتضحيات الحقيقية" لإيطاليا لمكافحة كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، التحية لما وصفته بـ"التضحيات الحقيقية" لإيطاليا في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن عزلت الحكومة ربع السكان في محاولة منها لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسيس، في تغريدة، "تتخذ الحكومة وشعب إيطاليا خطوات جريئة وشجاعة تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورون وحماية بلدهم وعالمهم".

وتابع "إنهم يقدمون تضحيات حقيقية، منظمة الصحة العالمية تقف تضامنا مع إيطاليا وهي هنا لمواصلة دعمكم".

The government & the people of 🇮🇹 are taking bold, courageous steps aimed at slowing the spread of the #coronavirus & protecting their country & 🌍. They are making genuine sacrifices. @WHO stands in solidarity with 🇮🇹 & is here to continue supporting you.https://t.co/Y2rkgUihtA — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 8, 2020

​وفرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووقع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، الليلة الماضية على قرارات تشديد القيود التي لا يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أبريل/ نيسان.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من البلبلة إزاء خططه، "لن تكون هناك حركة من أو إلى هذه المناطق، أو داخلها، إلا لأسباب مثبتة لها علاقة بالعمل أو في حالة الطوارئ أو لأسباب صحية".