إسرائيل تنشئ صندوقا بمليار دولار لدعم الشركات وسط أزمة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حكومته ستؤسس صندوقا بأربعة مليارات شيكل أي حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة الشركات الإسرائيلية المتأثرة من تفشي فيروس كورونا عالميا.

ونقلت وكالة "رويترز" كلام نتنياهو الذي قال إن وزير المالية موشي كاخلون وضع خططا بشأن الصندوق سيعرضها أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم. ولم يتسن حتى الآن معرفة المزيد من التفاصيل.

وقالت شركة العال الجوية الإسرائيلية اليوم إنها تتوقع تراجعا أشد في إيراداتها بداية العام مقارنة مع تقديراتها السابقة بسبب فيروس كورونا، وطلبت الشركة دعما حكوميا.

وقال بنك إسرائيل المركزي قبل أيام إن أثر تفشي كورونا محدود على الاقتصاد، لكن إذا تدهور الوضع فإنه مستعد لانتهاج السياسات النقدية الملائمة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية إخضاع أكثر من خمسة آلاف مواطن في الحجر المنزلي مدة أربعة عشر يوما وذلك بعد عودتهم من دول ينتشر فيها الفيروس.