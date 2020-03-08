أردوغان يطالب اليونان بفتح أبوابها للاجئين ويدعو لتقاسم عبء استضافتهم

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتقاسم عبء استضافة اللاجئين في بلاده، مطالبا اليونان بفتح الطريق أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا وسط موجة نزوج للاجئين السوريين من بلاده على إثر عمليات عسكرية في الشمال السوري.