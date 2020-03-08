5 قتلى في انهيار جليدي بالنمسا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، إن انهيارا جليديا أودى بحياة خمسة أشخاص كانوا في جولة تزلج بمنطقة داخشتاين.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدثة باسم شرطة إقليم النمسا العليا إن القتلى الخمسة لا يعتقد أنهم نمساويون لكن لا يزال التحقق من هوياتهم جاريا.

وذكرت المحطة على موقعها الإلكتروني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا الخمسة هم شبان من التشيك.

وأضافت الشرطة أن عمليات البحث انتهت وليس هناك المزيد من الضحايا.