ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في سويسرا إلى 2

أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 2، وذلك بعد وفاة مصاب في مستشفى في ليستال في بازل.

وقدرت سلطات الصحة الوطنية عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس الجديد إلى 281 حتى منتصف اليوم الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

يذكر أن فيروس " كورونا " المستجدّ المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرًا خارج الصين في عشرات الدول، تسبّب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات، وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا في نحو 33 دولة.