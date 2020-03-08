محلل سياسي: الولايات المتحدة وضعت 3 شروط مقابل مساعدة إيران طبيا

قال محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، اليوم الأحد، إن "اتهام وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف للولايات المتحدة بممارسة الإرهاب الطبي، يرجع للعقوبات التي فرضها دونالد ترامب وكانت الأقوى على إيران".

وتابع غروي في حديثه مع برنامج "بين السطور" على "راديو سبوتنيك"، أنه "في الوقت الذي يحاصر فيروس "كورونا" المستجد طهران، كانت تتوقع تقديم المساعدة الطبية والاقتصادية لها، كما فعلت أذربيجان أمس السبت، التي قدمت للجانب الإيراني مساعدات قدرها 5 ملايين دولار، لكن واشنطن تمنع الدول التي ترغب في تقديم المساعدة الطبية والاقتصادية؛ لاحتواء فيروس "كورونا" في إيران، وتهددهم بفرض العقوبات".

وأردف: "الولايات المتحدة وضعت 3 شروط مقابل مساعدة إيران طبيا في مواجهة فيروس "كورونا"، منها وقف النشاط الصاروخي، ثانيا أن تحد إيران من انتشارها في المنطقة وتتركز في داخل جغرافيتها، وأخيرا أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي".

واعتبر المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، أن "واشنطن ترى الوقت مناسبا لممارسة المزيد من الضغوط على إيران، متوهمة أنها تستطيع الحصول على ما تريده، لكن رغم ذلك لن تقبل إيران بالشروط الأمريكية رغم تحديات كورونا في البلاد، بحسب قوله.

واتهمت إيران، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "استهداف الشعب الإيراني"، ومنع إيصال المساعدات الطبية على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في هذا البلد.

وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية: "لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا، من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاعتبارات إنسانية، لقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

جاء ذلك، بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة لمواجهة انتشار كورونا، موضحا أن واشنطن تقدمت بهذا العرض من خلال السفارة السويسرية في طهران.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا العرض بـ"المضحك"، وأنه لا يمثل سوى "لعبة سياسية"، كما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة إلى رفع ما وصفه بالعقوبات على واردات الدواء إلى البلاد لإثبات جديتها في إبداء استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.