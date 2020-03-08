تشديد الحراسة على غانتس بعد تهديدات بقتله

قرر الكنيست الإسرائيلي تشديد الحراسة الشخصية على رئيس حزب "أزرق- أبيض"، الجنرال بيني غانتس، اعتبارا من اليوم الأحد، بعد تهديدات بالقتل تلقاها من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن قرار تشديد الحراسة على غانتس، اتخذه ضابط الكنيست، المسؤول عن أمن الأعضاء الـ120.

ونوهت الصحيفة إلى أن غانتس اتهم منافسه، رئيس حكومة تسسير الأعمال، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، بالصمت حيال "التهديدات المقلقة للغاية لأي زعيم وطني".

وأضاف مخاطبا نتنياهو، "لن أسمح لك بغرس الكراهية وإشعال أول حرب أهلية حديثة، الأجواء مقلقة للغاية"

שוב כרזות של מנהיגים עם כאפיות, איומים ברצח ושוב אתה שותק.

חברי כנסת מרגישים מאויימים, פרקליטים ושופטים צועדים בפחד ומאובטחים, היועץ המשפטי לממשלה מאוים שיפוטר כי העז להגיש כתב אישום – ואתה שותק. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 7, 2020

وانتشرت على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي "صور تحض على الكراهية والتحريض" ضد غانتس، وكبار مسؤولي حزبه، خلال اليومين الماضيين، على يد نشطاء ظهروا بصورهم وأسمائهم الحقيقية، بحسب المصدر ذاته.

ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة للكنيست، التي أجريت في الثاني من الشهر الجاري، حصل خلالها حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، على 33 مقعدا، في المرتبة الثانية بعد حزب "الليكود" الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو.

לא אאפשר לך להביא את מלחמת האזרחים הראשונה של ישראל המודרנית עבור יציאה מהמשפט שלך. ישראל לא תהפוך לדיקטטורה. לא באופי שלה ולא במשמעויות שלה. הפעם זה יהיה שונה. הפעם אינני מתכוון לשתוק - אנחנו לא נשתוק.

לא סתם אתה לא מצליח להרכיב ממשלה, רוב העם כבר הבין - אנחנו חייבים להתקדם. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 7, 2020

ونجح غانتس في حال تشكيله الحكومة المقبلة، في ضم 55 مقعدا من عدة أحزاب، أو يمكنه ضم ائتلاف حكومي يضم هذا العدد، مقابل 58 مقعدا لنتنياهو، ما يعني أنه يحتاج إلى مقاعد حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، على سبيل المثال، أو انضمام أعضاء من ائتلاف نتنياهو.