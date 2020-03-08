للمرة الأولى... البابا فرنسيس يقول إنه "محبوس" بسبب كورونا

اعتبر البابا فرنسيس أنه "محبوس" بسبب فيروس كورونا مشيرا إلى أنه قريب بصلاته من هؤلاء الذين يعانون من فيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن البابا فرنسيس قوله خلال عظته التي ألقاها اليوم الأحد عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس بسبب انتشار فيروس كورونا:

"غريبة بعض الشيء هذه الصلاة... اليوم والبابا محبوس في المكتبة لكنني أراكم وقريب منكم".

لكن البابا ذهب إلى النافذة ولوح في صمت لبضع مئات فقط تجمعوا في الساحة الكبيرة التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف. وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرا فيها خارج روما.

وبدا أن البابا شُفي من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

