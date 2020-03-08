ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المملكة المتحدة إلى 273

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة إلى 273 مصابًا من 209 مصابين.

وبحسب ما كشفت عنه وزارة الصحة البريطانية في بيان مقتضب عبر "تويتر"، فقد تم اختبار أكثر من 23 ألف شخص حتى صباح اليوم الأحد، ومن بين الإصابات المؤكدة توفي شخصان. وأكدت أنها ستقدم بيانا وافيا حول انتشار الفيروس في وقت لاحق.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 8 March 2020, a total of 23,513 people have been tested:



23,240 negative.

273 positive.



2 patients who tested positive for coronavirus has sadly died.



For latest information:https://t.co/e1hwL62CDI pic.twitter.com/YCE94Cw5SR — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) March 8, 2020

​وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.