قريبا.. هل نشهد خلافا إسرائيليا أمريكيا

كشفت صحيفة عبرية، مساء اليوم، الأحد، عن احتمالية نشوب خلاف أمريكي إسرائيلي، في الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمارسون ضغوطا على وزارة الصحة الإسرائيلية للحيلولة دون إصدار تعليمات تقضي بإدخال القادمين من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حجر صحي منزلي، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الإسرائيلية تنتوي نشر مثل هذه التعليمات مساء اليوم، الأحد، لكن نتنياهو ومستشاريه يخشون من أن خطوة كهذه ستمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب.

קורונה בישראל: קיים צפי לעשרות אלפי בני אדם שייכנסו לבידוד בית בימים הקרובים. כעת כ-10,000 נמצאים בבידוד. 200 מיטות מוכנות בבתי חולים ברחבי הארץ לקליטת חולי קורונה

הדיווח של @kettydor ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/BCmbLumIn1 — כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2020

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية تنوي إدخال القادمين من ولايات نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن الدخول في حجر صحي منزلي، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، أن حكومته ستؤسس صندوقا بأربعة مليارات شيكل (حوالي 1.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات الإسرائيلية المتأثرة من تفشي فيروس كورونا عالميا.

ووضع وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، خططا بشأن الصندوق سيعرضها أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل وصل إلى 25 حالة، بعد الإعلان عن أربع حالات جديدة، مساء أمس، السبت.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى عشرات الآلاف، وأنه لا يمكن منع إصابة المزيد، لأن إسرائيل أمام وباء خطير، وبأن تقديراتهم تؤكد ذلك، كما أنه من 80-90 % من هؤلاء سيعالجون في منازلهم، وعمل عزل صحي عليهم.

وكانت إسرائيل قد أعلنت خضوع حوالي 10 آلاف للعزل الصحي المنزلي، في حين يتواجد 200 سرير فقط في المستشفيات لاستقبال الحالات المؤكدة.