نتنياهو يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي التعاون في مواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه تحدث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حول سبل مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، "تحدثت هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي بنس واتفقت معه على إجراء محادثات بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع كورونا وبين الطاقم الأمريكي".

وأضاف نتنياهو "سيتم إجراء المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس".

تحدثت هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي بنس واتفقت معه على إجراء محادثات بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع #كورونا وبين الطاقم الأمريكي. سيتم إجراء المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 8, 2020

وتابع "كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

وفي السياق، أكد نتيناهو أن "الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ويعتبر من الأفضل عالميا وربما الأفضل بين جميع الدول الغربية".

نعمل بشكل يتحلى بالمسؤولية ورباطة الجأش والتعاون الكامل بين جميع الجهات المختصة فيما يخص فيروس #كورونا. بفضل الخطوات التي اتخذناها, الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ويعتبر من الأفضل عالميا وربما الأفضل بين جميع الدول الغربية. pic.twitter.com/1cQmALarru — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 8, 2020

يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 22 مصابا بالفيروس.