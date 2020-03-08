ألمانيا تدعو لإلغاء الأحداث الجماهيرية الكبرى

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الصحة، ينس سبان، دعا، اليوم الأحد، إلى ضرورة إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية الكبرى التي تضم أكثر من ألف شخص.

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم، الأحد، تم إلغاء عدد من الأحداث الكبرى بالفعل، بما في ذلك معرض للسفر في برلين ، لكن الوزير قال إن القائمين على تنظيم الأحداث يتحركون ببطء شديد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزير قوله "نظرا لسرعة تطور الأوضاع، لا بد أن يتغير ذلك سريعا".

وبموجب النظام الاتحادي في ألمانيا لا يملك وزير الصحة سلطة إلغاء الأحداث الفردية، لكن اتخاذ الحكومة الاتحادية لإجراءات يشجع عادة الولايات على أن تحذو حذوها.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 951 شخصا بعد تسجيل 151 حالة إصابة جديدة، حتى مساء اليوم، الأحد.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".