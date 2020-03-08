شمخاني يعرب عن دعم إيران لتشكيل حكومة عراقية نابعة من الشعب

أعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن دعم بلاده لتشكيل سريع لحكومة عراقية نابعة من الشعب.

وقال شمخاني ، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي في بغداد اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالنظر إلى الظروف الحساسة التي يمر بها العراق والدور الحاسم الذي يلعبه هذا البلد في تثبيت السلام والاستقرار في المنطقة، فإننا نؤيد تشكيل سريع لحكومة نابعة من الشعب في العراق".

وأضاف شمخاني "معلوماتنا الدقيقة تشير أن المحور الغربي العبري العربي يبذل جهودا حثيثة لزعزعة استقرار العراق".

من جهته، قال عبد المهدي "لا يريد الشعب العراقي والحكومة العراقية أن يكون بلدهم ساحة لتصفية الدول الأخرى خلافاتها وحساباتها على أراضيه".

وبحسب الوكالة "التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بغداد اليوم مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

ووصل شمخاني، أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.