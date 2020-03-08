كورونا يقتل 133 إيطاليا بيوم واحد والحصيلة ترتفع إلى 366

أعلنت إيطاليا أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع اليوم بـ 133 حالة وفاة وهو ما يعتبر أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي ليصبح عدد الوفيات 366.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد إعلانها أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي.

وقفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375 من 5883 أمس السبت. وإيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

واستيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، اليوم الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقًا فعليًا لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطط تقيد الحركة بشكل صارم من وإلى الشمال، بما في ذلك البندقية والعاصمة المالية ميلان، لمدة شهر تقريبًا.

وجاء عنوان صحيفة "ستامبا" اليومية: "الفيروس يغلق قلب الشمال"، في حين كتبت صحيفة "إل ميساجيرو" أن نصف إيطاليا تغلق.

ولكن لم يتضح مدى دقة تطبيق الأمر، أو كيف يمكن للسلطات منع الناس من المغادرة.

وقال المرسوم إن الأشخاص الذين لديهم سبب "جاد" فقط لا يمكن تأجيلهم، مثل العمل العاجل أو قضايا الأسرة، سيُسمح لهم بالدخول أو الخروج من مناطق الحجر الصحي، مما يؤثر على ربع سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليون نسمة.