إسرائيل تسجل 29 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 29 مصابا، ورجحت أن ترتفع الأعداد في الساعات المقبلة، بعد الحصول على نتائج فحوصات أجرتها للعديد من المواطنين في إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 29 مصابا".

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان في بيان له إن "27 ألف إسرائيلي في الحجر الصحي، وسنتخذ تدابير قاسية للحد من انتشار الفيروس".

وأضاف ليتسمان بالقول: "وضعنا أفضل من البلاد المجاورة" مضيفا "الأمور ليست بسيطة لكننا سنتخذ أقسى الإجراءات للحفاظ على مواطني دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم قررت إسرائيل اليوم الأحد إغلاق حدودها مع مصر عند معبر طابا البري وذلك بعد انتشار فيروس "كورونا" في مصر، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الإسرائيلية من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس في إسرائيل.

وأفادت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية بأنه "تقرر إغلاق الحدود مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا هناك".

وبحسب القناة "فقد قررت سلطة المطارات الإٍسرائيلية إغلاق المحطة "ترمينال 1" أمام حركة الطيران الدولي في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب".

وقالت القناة إن "السلطات الصحية الإسرائيلية أوصت بإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها، لكن القيادة السياسية الإسرائيلية رأت أن الأمر قد يسبب التوتر مع واشنطن وقررت إبقاء الموضوع من صلاحية رئيس الوزراء نتنياهو".

وجاء في بيان صدر عن ديوان رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو "رئيس الوزراء نتنياهو سيجري غدا مؤتمرا هاتفيًا مع زعماء دول أوروبية حول التعامل المشترك مع تفشي فيروس كورونا. ثم يعتزم القيام بمحاولة لتنسيق مؤتمر هاتفي سيجرى مع زعماء دول في الشرق الأوسط حول هذا التحدي المشترك".

كما بحث نتنياهو مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تنسيق الخطوات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس. وجاء في بيان صدر عن ديوان نتنياهو ان "رئيس الوزراء نتنياهو أجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس واتفق معه على إجراء محادثات لاحقة بين الطاقم الإسرائيلي المكلف بالتعامل مع فيروس كورونا وبين الطاقم الأمريكي بمشاركة المنسقة المختصة بهذا الشأن في البيت الأبيض السيدة ديبرا بيركس".

وأضاف البيان "سيتم إجراء تلك المحادثات بغية دفع تعاون تكنولوجي وعلمي حول الفيروس كما سيتم بحث السبل التي من شأنها مواجهة الفيروس سوية".

وغادر إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم أمس نحو ثلاثة ألاف سائح أجنبي حيث تم نقلهم بالتعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مطار "بن غوريون" الدولي شرق تل أبيب وإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك عقب تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا الى 19 مصابا.