تأجيل حفل تنصيب أشرف غني رئيسا لأفغانستان إلى بعد ظهر اليوم

أعلن متحدث باسم الرئيس الأفغاني المنتخب أشرف غني، اليوم الإثنين، أن حفل تنصيب غني رئيسا للبلاد تأجل إلى بعد ظهر اليوم بعد أن كان من المقرر إقامته صباحا.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني لوكالة "رويترز" إن حفل أداء اليمين الدستوري للرئيس الجديد كان مقررا صباحا لكنه سيقام بعد الظهر.

وكانت القوى السياسية الأفغانية قد دعت لدعوات "موازية" لحفلي تنصيب بين المتنافسين على الرئاسة في أفغانستان.

وقال دبلوماسي أمريكي إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد أجرى محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط لحل قبل يوم الاثنين المقبل.