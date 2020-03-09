أول قرار من "أوبر" بشأن تفشي فيروس "كورونا"

اتخذت شركتي "أوبر" و"ليفت" للنقل التشاركي، أول قرار بشأن سائقيها وتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا، حول نية شركتي "أوبر" و"ليفت" إنشاء صندوق تعويضات جديد من نوعه، لتعويض السائقين المضارين بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت "أوبر" في بيان رسمي أنها قررت تعويض كافة سائقيها سواء لخدمات السيارات أو خدمات "أوبر إيتس"، إذا ما تم عزلهم من هيئات الصحة المحلية للشك في إصابتهم بفيروس "كورونا" أو إصابتهم فعليا بالفيروس.

وستمنح "أوبر" تعويضا للسائقين مدة العزل التي تصل إلى 14 يوما.

#Ma3route this is how the Cab drivers put on the safety gears when they pick up clients from China. @Ma3Route Corona virus must Fall now #RichardNgatia, the Uber driver spotted at DayStar University. pic.twitter.com/RYELpqqETE — Kawangware Finest™️ (@cbs_ke) February 27, 2020

​وتعمل منظومة التعويض حاليا في المكسيك والمملكة المتحدة، وتنوي أن تدعمها لباقي دول العالم.

أما المتحدث باسم "ليفت" فقال إن التعويضات سيتم صرفها إلى السائقين المصابين أو المعزولين، وأنشأت لذلك صندوق جديد للتعويضات.

ولكن لن تمنح "أوبر" أو "ليفت" تعويضات للسائقين على التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، مثل قلة طلب السيارات في المدن التي تم تطبيق قرارات حظر عليها، وقالت إنها تدرس تلك المسألة حتى الآن.