حليف أردوغان السابق يعلن إقامة حزب جديد

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، اليوم الاثنين، إنه سيقدم طلبا لإنشاء حزب سياسي وذلك بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية، في يوليو/تموز الماضي، بعد خلافات متفاقمة مع القيادة وزعيمها أردوغان.

وقال باباجان "سنؤكد اسم الحزب يوم الأربعاء القادم خلال برنامج إطلاقه" وأضاف، أن أنصاره سيقدمون اليوم الاثنين طلبا رسميا لتأسيس الحزب إلى الوزارة الداخلية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أن باباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء.

وألحق حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوائل العام الحالي هزائم قاسية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية ليسيطر على إدارة العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، المركز التجاري للبلاد، بعد أكثر من عقدين.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الحليف السابق لأردوغان أيضا، قد أسس في ديسمبر/كانون الأول حزب المستقبل لمنافسة حزب العدالة والتنمية.