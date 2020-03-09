وزير المالية الفرنسي: نريد تنسيقا سعوديا مع بقية منتجي النفط

أعلن وزير المالية الفرنسي، اليوم الإثنين، أن فرنسا تريد أن تنسق السعودية مع بقية منتجي النفط بشأن مستوى الإنتاج وأسعار النفط.