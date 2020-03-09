كوريا الجنوبية تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7478 حالة

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 7478.

ويحسب وكالة "رويترز" فإن عدد للمصابين وصل إلى 69 حالة تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم، لكن المعدل يظهر تباطؤ الزيادة إلى أدنى مستوى في 11 يوما.

وتم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي(190 حالة و26 حالة على التوالي).

وبغير هاتين المنطقتين، جاءت 10 حالات في سيئول وحالتان في كوانغجو وحالة في دايجون و3 حالات في سيجونغ و11 حالة في إقليم كيونغ كي، وحالة في إقليم كانغ وون وحالة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات إقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6,678 حالة (5,571 حالة و1,107 حالات عىل التوالي).