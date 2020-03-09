وفاة مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إثر إصابته بفيروس "كورونا"

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، توفي تذري في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن "تذري عمل سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي إيران".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "فرزاد تذري من المؤسسين لمجلة "صبح صادق" الأسبوعية التي تصدرها ممثلية المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم أمس الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194، بعد وفاة 49 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة"، مؤكدا تعافي 2440 حالة إصابة مؤكدة من فيروس "كورونا" حتى اليوم"، مشيرا إلى أن 100 بلد أصيب بفيروس كورونا.