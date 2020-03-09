رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا مساعدة تركيا واليونان في قضية الهجرة

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، أنه يجب مساندة تركيا واليونان في قضية الهجرة لتقليل الضغط على الحدود الأوروبية، مضيفة أنها ستناقش الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

وقالت خلال مؤتمرها الصحفي: "الهجرة ستبقى معنا ولن تذهب، وعلينا أن نجد حلا، فاليوم نواجه موقفا ضاغطا على الحدود الأوروبية، اليونان تحتاج للمساعدة وسأناقش هذا اليوم مع أردوغان".

وأضافت فون دير لاين قائلة: "يجب أن يكون هناك مساعدة أكبر لمراكز استقبال اللاجئين بالجزر اليونانية".

وقالت تركيا في 28 فبراير/ شباط إنها ستسمح للمهاجرين بعبور الحدود إلى أوروبا مضيفة أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من اللاجئين في ظل احتمال حدوث موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.

واتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية والسماح "بانتهاك" القانون الدولي بعدما قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيعملون على منع الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.

وناشد الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة المهاجرين على الحدود التركية الكف عن محاولة عبور الحدود إلى اليونان لكنه لمح إلى احتمال تقديم المزيد من المساعدات لأنقرة مع دخول الأزمة أسبوعها الثاني.