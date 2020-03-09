إيران تمنح "إجازة مؤقتة" لـ70 ألف سجين بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال رئيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بثه التلفزيون الرسمي، "تم منح إجازات [إطلاق سراح مؤقت] لحوالي 70 ألف سجين بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "أعطينا السجناء إجازة للذهاب إلى منازلهم طالما لا يؤدون إلى انعدام الأمن في المجتمع، وأعطينا الأولية في هذه الإجازات لمن يعانون من بعض الأمراض".

وأشار رئيس السلطة القضائية، في إيران إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".

وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري، بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194، بعد وفاة 49 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة"، مؤكدا تعافي 2440 حالة إصابة مؤكدة من فيروس "كورونا" حتى اليوم"، مشيرا إلى أن 100 بلد أصيب بفيروس كورونا.